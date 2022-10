Darovanje krvi kot temelj humanosti razvitih družb

Petnajsti Plaktivat na temo krvodajalstva

© Miha Fras

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino in Rdečim križem Slovenije razpisuje 15. Plaktivat – natečaj za družbeno odgovoren plakat, z namenom spodbujanja in ozaveščanja o pomenu darovanja krvi kot temelja humanosti razvitih družb. Rok za prijave je 1. december 2022 do 24. ure.

Organizirano krvodajalstvo v Sloveniji od leta 1953 izvaja Rdeči križ Slovenije, ki skupaj s transfuzijsko službo sodeluje pri zagotavljanju nemotene oskrbe zdravstvenega sistema z varno krvjo. Krvodajalstvo v Sloveniji in drugih državah po svetu je v desetletjih organiziranega delovanja postalo del nacionalnega izročila in ostaja najplemenitejša oblika solidarnosti, ki je kljub različnim socialnim in gospodarskim krizam ter spremembam, ki vplivajo tudi na krvodajalstvo, ostala najbolj razširjena oblika medsebojne pomoči. Kljub napredku na področje medicine si pri zdravljenju s krvjo lahko pomagamo le ljudje med seboj.

"Potrebujemo nove krvodajalce, čim večje število motiviranih posameznikov, ki so se pripravljeni odzvati, ko se pojavi potreba po njihovi krvni skupini! Zato je namen natečaja s kreativnimi zasnovami spodbuditi ljudi, posebej mlade, k darovanju in razumevanju pomena darovanja krvi kot nenadomestljive oblike medsebojne pomoči," so zapisali organizatorji natečaja.

Izhodišče plakatov naj bo krvodajalstvo, sporočilo pa naj pri naslovniku, posebej med mladimi, goji pripravljenost in navdihuje k darovanju krvi. Naša naloga je, da z izvirnimi kreativnimi zasnovami plakatov pomagamo h krvodajalstvu po vsem svetu navdihniti nove prostovoljce ter pomagati, da širša skupnost še bolje spozna in ceni ljudi iskrenega, humanega in odprtega srca, kot so krvodajalci

Poziv je namenjen vsem grafičnim ustvarjalcem, tako posameznikom, samostojnim oblikovalcem, študentom in dijakom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor. Posebno pozornost poziv namenja študentkam in študentom, ki lahko svoja dela poleg splošnega razpisa prijavijo tudi pod kategorijo "Sveža kri", kjer bo prav tako razglašen zmagovalec.

Plakate bo ocenjevala žirija, ki jo sestavljajo mednarodno priznani kreativci in oblikovalci. Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 plakatnih mestih TAM-TAM po Sloveniji. Prijavljen bo v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen. Zmagovalec prejme Plaktivatov MEGAFON in zmagovalno plaketo, finalisti prejmejo srebrno plaketo, vsi prijavitelji prejmejo e-plaketo o sodelovanju, ki jo podeli organizator Plaktivata, TAM-TAM Inštitut.