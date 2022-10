»Janšev radikalizem stranko SDS priklepa na omejen domet«

KOMENTAR DNEVA

"Janšev radikalizem oziroma radikalizem trdnega jedra stranke stranko SDS priklepa na omejen domet. Ta je sicer zagotovljen, ne glede na vse afere, saj je njihovo volilno telo zaradi propagande zelo zvesto in organizirano. Logar pa je pokazal, da bi domet lahko bil večji, če bi stranka postala bolj konzervativno sredinska. A mislim, da se to v doglednem času ne bo zgodilo, to je bila le igra. Kadar koli je Logar prejel zoprna vprašanja o tem, zakaj se ni bolj glasno distanciral od stranke SDS oziroma zakaj sploh je njen član, če se tako pogosto z njo ne strinja, je bil njegov tihi odgovor ta, da ima lojalnost prednost pred izražanjem lastnega prepričanja."

"Nataša Pirc Musar je ena najbolj elokventnih kritičark predvsem pravnih ekscesov prejšnje vlade in mislim, da bo Logarja izbezala iz zajčje luknje, kjer se pretvarja, da z Janšo in janšizmom nima nič. Verjetno bo izid približno 60 proti 40 v prid Pirc Musar. Lahko pričakujemo tudi kar obsežno mobilizacijo in precej druge tematske poudarke kot doslej."

(Sociolog Gorazd Kovačič je za MMC RTV Slovenija komentiral rezultat prvega kroga predsedniških volitev in v drugem krogu napovedal zmago Nataši Pirc Musar)