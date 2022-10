Na TV Slovenija prihaja voditeljica s Planet TV

TV Dnevnik bo vodila Valentina Plaskan

Valentina Plaskan in Sara Horžen v gledališki predstavi Ženske na robu

Na TV Slovenija s Planet TV prestopa voditeljica Valentina Plaskan. Slednja je to potrdila na spletno stran časnika Delo. Valentina Plaskan je na Planet TV urednikovala in vodila pogovorno oddajo Osebno z Valentino Plaskan, pred tem pa je na omenjeni komercialni televiziji tudi vodila informativno oddajo. Vodila in pripravljala je tudi predvolilno oddajo Slovenija Izbira, sicer pa je redna sodelavka Radia Slovenija, in sicer satirične oddaje Radio Ga-Ga.

Svojo novinarsko pot je pričela na Radiu Študent, na javni televiziji pa je sodelovala tudi pri ustvarjanju oddaje Dobro jutro in razvedrilnega programa. Magisterij iz govora in javnega nastopa je opravljala na AGRFT, kot igralka pa je nastopala v televizijski seriji Ena žlahtna štorija.

"Eni smo jim na poti, smo baje preglasni, zato prihajajo novi."



Saša Krajnc,

(zdaj že nekdanji) voditelj TV Dnevnika

Saša Krajnc, ki ga je politično nastavljeno vodstvo RTV Slovenija kaznovalo zaradi podpore protesta šikaniranim novinarskim kolegom, je ob tej novici na Facebooku zapisal sledeče: "Eni smo jim na poti, smo baje preglasni, zato prihajajo novi."

