Ženske, življenje, svoboda

Po Iranu divjajo najbolj množični protesti zoper režim doslej, ki jih je sprožil brutalen uboj dvaindvajsetletne Kurdinje Jine Mahsa Amini. Moralna policija jo je pretepla, ker ji hidžab ni dovolj pokrival las. Irankam, ki so nato začele sežigati hidžabe, pa so se na ulicah pridružili še drugi; pripadniki vseh etničnih skupin, ver in družbenih razredov. Režim s protestniki kruto obračunava; ubili naj bi jih že več kot 200, med njimi tudi najstnike. Po svetu si v znak solidarnosti strižejo lase in organizirajo shode.

Ali Hamenej za "nemire", kot jih imenuje sam, krivi ZDA in Izrael. Pripravljen je narediti vse, da ne pride do liberalizacije. Šušlja se celo o državljanski vojni. Protestniki ne bodo kar tako odnehali, saj je njihov strah izpodrinila sveta jeza, ki je ni več moč obvladati.

V Iranu zastavljajo svoja življenja za osnovne človekove pravice, ki se nam zdijo samoumevne. Tudi zato ni vseeno, kdo bo v prihodnjem predsedniškem mandatu predlagal šest novih ustavnih sodnikov.

