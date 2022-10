»Če Janša umolkne, potem je v igri nekaj res pomembnega«

IZJAVA DNEVA

"Logar je svojo volilno kampanjo zgradil na liftingu, ki temelji na skrajno manipulativni podmeni: bil sem dober fant znotraj slabe družbe. Odgovarjam samo za tisto, kar sem sam naredil. To lahko gotovo reče pastir, ki vse poletje preživi sam na planini. Da pa ta celo za ovčjo inteligenco žaljivi 'argument' iz palca izsesa član vlade, ki je vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je z nabavo zdravstvene opreme in na stotine drugih načinov omogočila zaslužek 'svojim', denar iz javnih podjetij pretakala v strankarske medije, paktirala s skrajnimi desničarji od Orbana do Morawieckega, ploskala Trumpu in povzročala izjemno škodo mednarodnemu ugledu Slovenije."

"Pozor: če Janša umolkne, če se njemu uspe vzdržati sikanja, potem je v igri nekaj res pomembnega. Tako pomembnega, kot je predsedniški položaj njegovega trojanskega konja, prek katerega bi lahko v prihodnosti prodajal desno agendo kot univerzalno in prestrelil ustavno sodišče, ki ga je v minulih dveh letih razkrinkalo kot samodržca. "

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o predsedniški kampanji Anžeta Logarja, ki je kandidiral s podpisi volilcev)