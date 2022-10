Po napadu na Niko Kovač / »Takšne Slovenije si ne želim«

Nasilje nad direktorico Inštituta 8. marec so obsodili številni politiki

Nika Kovač

© Črt Piksi

Predsedniška kandidata Anže Logar in Nataša Pirc Musar sta danes na Twitterju obsodila fizični napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Logar je zapisal, da ostro obsoja vsakršno obliko nasilja. Pirc Musar pa je Niko Kovač podprla in zapisala, da si takšne Slovenije ne želi.

Logar je na Twitterju zapisal še, da poziva vse, da tudi z besedami spodbujajo k strpni družbi in spoštljivemu dialogu, za katerega se po lastnih besedah zavzema tudi sam. Pirc Musarjeva pa je zapisala: "Nika, pogumno naprej."

V Niko Kovač se je v torek na Bavarskem dvoru v Ljubljani z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa med drugim vpil, da bo ubil njenega psa in psoval Inštitut 8. marec, je na Twitterju zapisala Kovač. Izpostavila je, da to ni bil edini napad nanjo v zadnjih dneh.

Da so na območju centra mesta obravnavali dogodek z znaki fizičnega nasilja, je za STA potrdila tudi Policijska uprava Ljubljana.

Napad in vsakršno nasilje so že obsodili v strankah Levica in Vesna, prav tako pa so napad obsodili ministrica za kulturo Asta Vrečko, predsednik vlade Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik republike Borut Pahor.

Ne glede na to, da je napad obsodil tudi Anže Logar, pa je žrtev napada Nika Kovač v zapisu opozorila, da so tovrstni napadi posledica spodbujanja sovraštva medija strankarskega medija Nova24TV in kolažev Janeza Janše, torej tvitov predsednika stranke SDS, iz katere prihaja tudi Logar. Slednji nastopa kot "neodvisni" predsedniški kandidat, čeprav ga politično in organizacijsko podpira stranka SDS.

