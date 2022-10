Zimski čas / Uro bomo premikali vsaj še naslednjih nekaj let

V EU, tudi v Sloveniji, še nič ne kaže na ukinitev premikanja ure

© Tomaž Lavrič

Štiri leta po predlogu Evropske komisije, po katerem bi v EU odpravili premikanje ure dvakrat na leto, bomo to nedeljo tudi v Sloveniji ponovno prešli na zimski čas. Uro bomo premikali vsaj še naslednjih nekaj let.

Razprave o ukinitvi premikanja ure naj bi po predlogu Bruslja končali leta 2021. Načrte so poleg različnih mnenj članic, prekrižale tudi covidna ter nato energetska kriza in draginja.

Ob vseh perečih vprašanjih, s katerimi se ukvarja EU, razprava o ukinitvi premikanja ure ne pride na vrsto. Kot kaže, bomo uro v Sloveniji in EU premikali vsaj še naslednjih nekaj let, saj je Evropska komisija v uradnem listu EU objavila časovni razpored poletnega časa za obdobje do leta 2026.

Predlog Bruslja za ukinitev premikanja ure je leta 2018 sprožila spletna anketa na ravni EU, v kateri je 84 odstotkov udeležencev podprlo ukinitev menjave časa.

Komisija je odločitev, kateri čas izbrati za stalnega, prepustila državam članicam. Države naj bi komisijo do aprila 2020 uradno obvestile, ali nameravajo trajno uvesti poletni ali zimski čas, vendar pa je razprava o tem ob izbruhu covidne krize zastala.

Slovenska vlada je ob predlogu Bruslja sporočila, da načeloma podpira ukinitev premikanja ure. V Sloveniji pa bi glede na takratna pojasnila ministrstva za infrastrukturo obveljal standardni zimski čas. Javno posvetovanje pa je pokazalo, da so Slovenci bolj naklonjeni poletnemu času.

V Evropski uniji velja ureditev poletnega časa od leta 1980

Tudi Portugalci, Ciprčani in Poljaki so se večinsko izrekli za poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa za zimskega. Uvedbi stalnega poletnega časa je zaradi pozitivnih učinkov na turizem naklonjena tudi hrvaška vlada. S tem pa se je začela kazati potencialna zmeda, ko bi npr. Avstrija imela poletni čas, Slovenija zimskega, Hrvaška pa spet poletnega.

Evropsko združenje za raziskave spanja je v pismu Evropski komisiji navedlo, da zimski čas izboljša spanec, je bolj zdrav za srce ter ima pozitivne učinke na telesno težo. Z uvedbo zimskega časa pa bi se, kot so dodali, tudi zmanjšalo uživanje alkohola in tobaka, pa tudi pojavnost raka. Izboljšalo bi se psihološko zdravje, pa tudi uspešnost v šoli in na delovnem mestu.

V Evropski uniji velja ureditev poletnega časa od leta 1980, kar zagotavlja enoten pristop glede premikanja ure na enotnem trgu. Nekatere članice pa so poletni čas začele uporabljati že pred tem. V Sloveniji so tako kot drugod v nekdanji Jugoslaviji premikanje ure uvedli leta 1982.

