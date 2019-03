Urne kazalce bomo prestavljali še do leta 2021

Po odločitvi evropskega parlamenta sledijo pogajanja z državami članicami

© Tomaž Lavrič

V EU zadnjo nedeljo v tem mesecu zagotovo ne bomo zadnjič prestavili urnih kazalcev na poletni čas. Če bo sprejet predlog, ki so ga v evropskem parlamentu potrdili poslanci odbora za promet in turizem, bo v EU prestavljanje ure dvakrat na leto ukinjeno šele leta 2021. Države, ki se bodo odločile ohraniti sedanji poletni čas, bodo urne kazalce zadnjič premaknile za eno uro naprej zadnjo nedeljo marca 2021. Države, ki se bodo odločile ohraniti sedanji zimski čas, pa bodo urne kazalce zadnjič premaknile za uro nazaj zadnjo nedeljo oktobra 2021. Evropska komisija je predlagala ukinitev premikanja urnih kazalcev že letos.

Poslanci predlagajo mehanizem, prek katerega bi se države članice glede sprememb uskladile med seboj, evropska komisija pa bi morala poskrbeti, da odločitev dela članic za poletni čas in dela članic za zimski čas ne bi povzročila motenj na notranjem trgu. Ko bodo odločitev odbora za promet in turizem sprejeli poslanci na plenarnem zasedanju, bo postala stališče, ki ga bo evropski parlament zastopal pri pogajanjih z državami članicami v okviru sveta EU. Deutsche Welle navaja, da bodo poslanci na plenarnem zasedanju o predlogu odbora za turizem predvidoma glasovali konec marca.

Po poročanju portala Politico poslanci od držav članic pričakujejo, da se bodo do aprila 2020 odločile, kateri čas bo postal njihov stalni čas. Po besedah evropske komisarke za promet Violete Bulc želijo državljani Cipra, Portugalske in Poljske ohraniti poletni čas, Finci, Danci in Nizozemci pa zimski čas.

Zagovorniki ukinitve premikanja kazalcev opozarjajo predvsem na škodljiv vpliv na zdravje.

Po poročanju Neue Zürcher Zeitung EU lahko državam članicam predpiše ukinitev premikanja ure na poletni in zimski čas, ne more pa jim predpisati, kateri čas morajo sprejeti po ukinitvi premikanja urnih kazalcev. Po ocenah diplomatov se pogajanja med evropskim parlamentom in državami članicami ne bodo mogla začeti pred jesenjo, saj ni videti, da bi se države članice do takrat lahko dogovorile za skupno stališče. Zlasti južne članice bi rade ohranile sedanji sistem, zaradi tega igrajo na karto, da bi predlog za ukinitev premikanja kazalcev počasi izginil z miz v Bruslju.

Hkrati zdravniki in znanstveniki razpravljajo o prednostih in slabostih ukinitve premikanja urnih kazalcev. Železnice, letalske družbe in podjetja s področja logistike skrbi, da bi ukinitev sedanjega režima zaradi neenotnosti držav članic povzročila zmedo. Tako namesto hitre odločitve EU čakajo težka pogajanja. Pred nepotrebno zmedo svari Mednarodno združenje za zračni promet (IATA). Nenavadno bi bilo, če bi morali v primeru, da bi se Nemčija in Francija odločili za različni čas, pri letih med Amsterdamom in Strasbourgom tri krat spremeniti uro, so v tiskovni službi združenja povedali za Euronews. Zaradi tega je treba sprejeti enotno odločitev in si za odločanje vzeti več časa. Zagovorniki ukinitve premikanja kazalcev opozarjajo predvsem na škodljiv vpliv na zdravje.

