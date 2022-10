Napad na Niko Kovač / »Fizično nasilje je povezano s spletnim nasiljem, ki ga generira SDS«

Direktorica Inštituta 8. marec je po napadu javno spregovorila na novinarski konferenci

Inštitut 8. marec na novinarski konferenci na Trgu republike

© Janez Zalaznik

Inštitut 8. marec je na novinarski konferenci opisal podrobnosti torkovega fizičnega napada na direktorico Niko Kovač. Fizično nasilje neposredno povezujejo s spletnim nasiljem, ki ga generirajo politiki, podporniki in mediji blizu stranke SDS.

"Včeraj smo izvedli monitoring naših komunikacijskih kanalov - Facebooka, maila, Instagrama, Twitterja - in zbrali za približno 60 strani sovražnih komentarjev, tvitov in sporočil. Ugotavljamo, da se več sovražnih sporočil pojavi v trenutku, ko jih objavijo javno izpostavljene osebe ali mediji, ki so blizu stranke SDS," je izpostavila Tina Tomšič, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Nika Kovač pa je po napadu izpostavila: "V zadnjih urah se je, po tvitu Janeza Janše, v katerem izrazi dvom v to kar se je zgodilo, na nas zgrnil plaz trolov, ki nas obtožujejo, da napada ni bilo. Danes smo dobili tudi novinarsko vprašanje Nove24TV, naj pokažem zdravniški izvid, ki dokazuje dogodek. Kar se je zgodilo meni včeraj ni slučajno, to je plod sistematičnega tvitanja diskreditacijskih kolažev, plod sistematičnega širjenja lažnih novic, ki ustvarjajo jezo, sovraštvo in razdvajanje. Nekdo to zelo zavestno vsak dan reproducira, v konkretnem primeru se spravlja na skupino žensk starih med 20 in 30 let let."

Nika Kovač,

Inštitut 8. marec

Ob tem je dodala, da ne gre za osamljen primer: "Na policiji imamo odprtih 5 postopkov, ki so povezani z grožnjami s smrtjo meni ali kolektivu Inštituta. Ena od prijav je bila na začetku septembra zaključena s pravnomočno obsodbo na dva meseca pogojne zaporne kazni, ker je posameznik grozil s tem, da me bo razkosal. Včeraj smo si v inštitutu vzeli čas za premislek ali naj se umaknem v tujino, ampak smo se odločili, da to ni prava pot, da ostajam v naši skupnosti in da gremo v referendumsko kampanjo za RTV. RTV ne sme biti orodje politike, orodje sovražnosti. Če to dokončno postane, tovrstni napadi in diskurz, ki ga spodbuja, lahko, razširi na celotno družbo."

"Včeraj je bil zelo čuden in grozljiv dan, hodili sva po ulici, ko je kar naenkrat z vso silo v Niko priletel starejši moški, nato se je zaletela vame. Bili sva šokirani, nato se je začel dreti na naju, očitno je bilo, da ve veliko o njej in o njenem življenju," je torkov fizični napad na direktorico Inštituta 8. marec opisala Maja Koražija, ki je bila z Niko Kovač na Bavarskem dvoru v času dogodka.

Maja Koražija,

Inštitut 8. marec

"Jaz in Nika nisva razmišljali, kako bova to dokazovali, ampak sva bežali stran," nadaljuje Koražija in dodaja, da jo je Nika Kovač vso pot spraševala, ali hodi za njima, sama pa se je nazaj ozirala le toliko, da bi videla, ali jima moški sledi.

Nato sta odšli na policijo podati prijavo. "Ne moremo hoditi po ulici, ne da bi nas bilo strah," je opis dogodka sklenila Maja Koražija.

Nika Kovač

© Janez Zalaznik

Izjavo je podala tudi Nika Kovač, ki je uvodoma poudarila, da incident ne predstavlja večine slovenskih državljank in državljanov, nato pa je izpostavila, da napad nanjo ni plod slučaja, temveč "rezultat sistematičnega širjenja jeze in manipuliranja", nekaj, kar "nekdo zavestno producira" na spletu in je neposredno povezano s stranko SDS in z njo povezanimi mediji.

