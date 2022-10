»Obstajajo ljudje, ki na druge ljudi gledajo kot na divjad«

"Omenjajo se Američani, Kanadčani, Rusi, Italijani, menda tudi Slovenci. Nekdo, ki pride streljat na prvo linijo in za to plača, mora biti v privilegiranem položaju. Za tako ekskluziven lov ne moreš kar tako kupiti vstopnice. Za tem mora biti neznanski znesek ali pa interesi, ki so celo nad denarjem. Ne bom špekuliral, kakšni interesi. Prepričan pa sem, da so morali biti to ljudje, ki so uživali zaupanje določenih oseb. Moral si priti v krog posvečenih, da so ti sploh dovolili to izvedeti. Nihče ni nikoli razkril mreže, o tem se govori 25 let pozneje, z le malo podatki."

"Ko pa se sprašujemo o zneskih, lahko rečem le: tudi če bi nekdo plačal en evro, zato da sme streljati na ljudi, brez kakršnega koli motiva, je to absolutno sprevrženo. Očitno je ubijanje ljudi za to osebo šport, adrenalin, šokterapija. Percepcija zavesti, ki upravlja te ljudi, je zame najšokantnejša. Obstajajo ljudje, ki na druge ljudi gledajo kot na divjad, kot plenilci, predatorji. In ti ljudje imajo moč. Zdaj pa se vprašajmo, v kakšnem svetu živimo."

(Režiser dokumentarnega filma Sarajevo safari Miran Zupanič o tem, da naj bi obstajala struktura, ki je omogočala določenim ljudem, da s srbskih pozicij nad Sarajevom za plačilo streljajo na prebivalce obleganega mesta; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

