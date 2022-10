»V stranki SDS so dokazali, da jih iskanje kompromisov ne zanima«

IZJAVA DNEVA

"V stranki SDS so z dosedanjim odnosom dokazali, da jih iskanje kompromisov ne zanima oziroma jim je ljubša avtistična drža čepenja v parlamentarnem kotu, kjer nameravajo točiti krokodilje solze. To krepi pozicije stranke NSi, ki je po aprilskih volitvah napovedala zmernejšo držo. Sprejeli so dialog z Gibanjem Svoboda in drugimi koalicijskimi strankami o ustavnih spremembah ter sodelovanje pri vodenju države, ko mora odgovornost prevzeti opozicija (vodenje komisij za nadzor obveščevalno-varnostnih služb in javnih financ). Nov veter, ki je zavel po hodnikih državnega zbora, smo zasledili tudi ob glasovanju o zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, kjer je prišlo do zanimivega razpleta, ko je dvig plač v javnem sektorju podprla opozicijska NSi, koalicijska Levica pa je zakonu nasprotovala, zato večine njenih poslancev na glasovanju sploh ni bilo, da ne bi nasprotovanje vladnemu zakonu postalo preočitno."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je Robert Golob s pomočjo koalicijskih partnerjev ob asistenci NSi zastavil ambiciozen načrt ustavne reformacije)