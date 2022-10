»Ljudje očitno postajamo tviteraši tudi v živo«

IZJAVA DNEVA

"Na Twitterju in na drugih omrežjih je postalo normalno biti agresiven, nevljuden ter na kratko in ostro izraziti svoja mnenja. Ljudje očitno postajamo tviteraši tudi v živo in skušamo izraziti svoje mnenje na šokanten način."

"Kar se dogaja na spletu, nikakor ni virtualno, ampak je še kako realno. Dogajanje na spletu namreč vpliva na dogodke v fizičnem prostoru. Zelo se je spremenila struktura omrežij oziroma topologija digitalnega prostora. Nekateri posamezniki so si nakopičili ogromno sledilcev na družbenih omrežjih v zadnjih dveh desetletjih. Ti ljudje imajo večjo družbeno moč in hkrati odgovornost, saj njihova sporočila lahko dosežejo bistveno večji krog ljudi, zato se morajo svoje moči tudi zavedati."

(Antropolog Dan Podjed o fizičnem napadu na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač ter o tem, da se je tvitanje preselilo v fizični sve; via MMC RTV Slovenija)