Kaj je v imenu?

Mnogi mesojedci so zaščitniški do forme in poimenovanja izdelkov. Nikakor ne morejo razumeti, zakaj bi sojinim nadomestkom rekli čevapčiči ali hrenovke, napitku iz oreščkov mleko, pripravku iz ajde pa veganska salama.

Tako je Francija poleti sprejela zakon, ki prepoveduje rabo besed, kot so "zrezek", "klobasa" in "slanina" za brezmesne izdelke. V Kanadi velja, da je mleko "pridobljeno iz mlečnih žlez". Sodne bitke za ekskluzivno pravico do rabe okusnih besed mesnopredelovalna industrija dobiva tudi v mnogih ameriških zveznih državah.

Ob znanstvenem konsenzu glede resnosti podnebne krize, pri kateri pogubno vlogo igra tudi živinoreja, in ob trpljenju živali v kapitalistični mesnopredelovalni industriji, se pretvarjamo, da so naši problemi semantični.

Če smo celo mi nedavno zmogli družino onkraj njene tradicionalne vsebine definirati s funkcijo, ki jo opravlja, bi najbrž preživeli tudi, če bi mleko pomenilo tekočino, ki jo damo v kavo, hrenovka pa nekaj, kar pomažemo s kruhom in gorčico.

