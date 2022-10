Odkriti rasizem slovenske javne uprave

Odnos Slovenije do tujcev se kaže tudi v postopkih pred upravnimi organi, kjer so tujci – pa četudi gre za izjemne strokovnjake in posameznike – v vseh pogledih drugorazredni prebivalci

Goran Injac, umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča, ki je v Sloveniji zgolj drugorazredni tujec iz ne-EU države.

© Uroš Abram

»V trenutku, ko sem prišel v to državo, sem postal migrant s srbskim potnim listom, imigrant iz ne-EU države, ki mu sistem z vsemi silami poskuša otežiti položaj in pokaže, da tu ni ne zaželen ne potreben,« pravi Goran Injac, umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča, ki doma in v tujini navdušuje predvsem z družbenokritičnimi uprizoritvami. Nikjer se to na sistemski ravni ne kaže bolj kot v državnem ali upravnem aparatu, v postopkih pred državnimi institucijami, upravnimi organi. Različna obravnava državljanov in tujcev v teh postopkih je tako dolgoživa, zakoreninjena in očitna, da bi morali govoriti o sistemski ksenofobiji, če ne celo o sistemskem, celo odkritem rasizmu te javne uprave.