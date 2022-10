Drugi krog / Spopad vrednot

V drugem krogu bomo izbirali med podpornikom avtokracije in zagovornico človekovih pravic

Veselje Nataše Pirc Musar v nedeljo zvečer. V prvem krogu volitev jo je podprlo 26,87 % volivcev, v drugem pričakuje vsaj enkrat višjo podporo.

© Borut Krajnc

V politiki vladajo številke, še posebej to velja za volitve, ki temeljijo na dvokrožnem večinskem sistemu. Kdor prepriča več volivcev, zmaga, glas vsakega volivca šteje enako. Volilni štabi podrobno analizirajo prejšnje volilne izide, primerjajo okraje, volišča, presojajo, v kateri volilni okraj je najbolje poslati kandidata in v katerem se predvolilni obiski na terenu ne izplačajo. Nekatera okolja tradicionalno volijo ene politične stranke, druga druge. Tudi tokrat na predsedniških volitvah ni bilo drugače, dober poznavalec zakonitosti volilnega sistema in volilne statistike ima vedno prednost. Tako ni čudno, da je Anže Logar pred volitvami rad obiskoval manjše kraje in vasi, kmetije v Poljanski dolini in na Kozjanskem, a se malce, vsaj za okus, spogledoval tudi z Ljubljano. Prav tako ni čudno, da se je Nataša Pirc Musar odpravila na kongres Slovenske protifašistične ženske zveze, kjer ima več podpornikov kot Anže Logar. Za vsem tem se skriva preprost številski premislek, kje zbrati največ glasov.