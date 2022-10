Napad na Niko Kovač je napad na kritične glasove

Sovražni govor in spodbujanje sovražnosti vodita v nasilje

Napadena aktivistka Nika Kovač

© Borut Krajnc

Predstavljajte si, da se sprehajate po kraju, v katerem ste odraščali, tam ste hodili v šolo, obiskovali obšolske dejavnosti, recimo dramski krožek ali atletiko, morda ste večino časa preživeli skriti med knjigami v lokalni knjižnici. Gre za kraj, kjer ste se prvič zaljubili, spletli prva trdna prijateljstva, nekatera od njih skrbno ohranjate še danes, druga so sčasoma izzvenela. Zdaj pa si predstavljajte, da ste v tem kraju, kjer ste se leta počutili varne, prisiljeni vsak trenutek dneva gledati čez ramo, se bati, kaj vam bo kdo rekel, bog ne daj, kaj storil. To ni življenje, ki bi si ga kdorkoli želel, tudi ni življenje, ki bi ga komurkoli privoščili.

V torek, sredi belega dne, se je v direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač z vso silo zaletel moški, jo odrinil in ji povzročil lažje poškodbe. Pri tem je vpil, da bo ubil njenega psa, in psoval Inštitut 8. marec. Na policijo je nato podala prijavo – že drugo v zadnjih desetih dneh. Pred kratkim se je nanjo pred pisarno inštituta verbalno spravil neki drug moški, nato pa se tja vračal in vratarju razlagal, kako jo bo našel in z njo obračunal. Kovačeva ima na sodišču in policiji že pet postopkov, povezanih z grožnjami s smrtjo. Eden od storilcev – ta ji je zagrozil, da ji bo odrezal roke in noge ter ji razparal trebuh – je bil pravnomočno obsojen na dva meseca pogojne kazni.

Kovačeva je po zadnjem napadu pomenljivo zapisala: »Janševi kolaži, Nova24TV in spodbujanje sovraštva imajo tudi materialne učinke.« Janša redno objavlja kolaže z njeno podobo, ji očita, da živi na račun davkoplačevalcev, o njej trosi neresnice. Slika podobo državne sovražnice, proti njej spodbuja sovražnost – in s tem nasilje.

»Verjamem, da se etablirani politiki dobro zavedajo, da je javno spodbujanje sovražnosti, pa četudi le z besedami, učinkovita taktika mobilizacije potencialnih in dejanskih podpornikov,« je prepričana socialna psihologinja dr. Metka Mencin. »Bolj ko se politiki trudijo razvrednotiti svojo tarčo in bolj ko pretiravajo s pripisovanjem nevarnosti, ki naj bi jo njihova tarča pomenila za narod, bolj utrjujejo prepričanje, da je nasilje nad njo upravičeno. Tudi fizično.«

Napad so obsodili številni politiki, med njimi predsedniški kandidat Anže Logar, sicer predsednik sveta SDS, ne pa tudi nekateri drugi pomembnejši člani SDS in Janša. Ta je o dogodku na Twitterju celo podvomil in hitel dokazovati, kako je pravzaprav sam žrtev nasilja. Kot dokaz je pripel fotografije petkovih protestov, naslovnic Mladine in kronski dokaz – geslo »Smrt janšizmu«, za katero je sicer državno tožilstvo že prepoznalo, da ne poziva k njegovi smrti. Podobno so storili pri Nova24TV, kjer so proti Kovačevi napovedali tožbo, saj jih je omenila v komentarju dogodka, in v prispevku zapisali: »Draga Nika, nasilje rodi nasilje – več kot dve leti ste grozili in napadali drugače misleče.« Kot pri tem poudarja dr. Metka Mencin, veljaki SDS očitno »ne le ne obsojajo fizičnega nasilja nad svojimi političnimi nasprotniki, ampak ga celo nedvoumno upravičujejo. Oziroma še huje: žrtvi ga privoščijo.«

Hkrati dodaja, da so »protestniki zoper janšizem zavestno, organizirano preprečevali nasilje – v nasprotju z janšistično politiko izbruh nasilja še zdaleč ni bil v njihovem interesu, prav nasprotno«. Poleg tega je bila bistvena razlika, da je imel Janša na položaju predsednika vlade izrazito politično in represivno premoč nad protestniki. »Pri napadu na Niko Kovač pa gre v nasprotju s politično kritiko janšizma dejansko za fizično nasilje nad fizično osebo, za nasilje, ki ga upravičujejo in s tem spodbujajo nosilci institucionalizirane politične moči. Janšistična politika in praksa teh razlik nočeta videti. Kar je še en njun prispevek k širjenju sovražnosti.«

Torkov dogodek ni bil plod naključja, bil je del sistematičnega širjenja sovražnosti. Kot je na sredini tiskovni konferenci, le dan po napadu, dejala Nika Kovač: »To je nekaj, kar nekdo zelo zavestno seje v našo družbo, nekaj, kar nekdo zelo zavestno in vsak dan znova reproducira z eno samo idejo. In ta ideja je ukiniti kritične glasove.«

To »nekaj« ima seveda ime – gre za janšizem.