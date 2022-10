RTV / Na referendumu obkrožite »ZA«

Začetek kampanje pred referendumskim dnem

Ta teden se začenja referendumska kampanja pred 27. novembrom, ko bomo na pobudo SDS za približno šest milijonov evrov odločali o prihodnosti treh zakonov. Zakona o vladi, s katerim naj bi po prepričanju SDS v Sloveniji dobili nerazumno veliko vlado s preveč ministri – mimogrede, koronski dodatki, ki so jih razdelili pod prejšnjo vlado, bi zadostovali za okoli 16 tisoč enoletnih ministrskih plač. Poleg tega bodo državljani morali odločati o zakonu o dolgotrajni oskrbi. V vladi Janeza Janše so namreč sprejeli ta zakon, pri tem pa niso določili načina financiranja. Ker manjka 600 milijonov evrov, želijo v vladajoči koaliciji uveljavitev zakona odložiti. In končno bomo na referendumu odločali tudi o prihodnosti novele zakona o RTV, ki so jo vložile koalicijske stranke, napisale pa so jo večinoma civilnodružbene organizacije, denimo Pravna mreža za varstvo demokracije.

V vseh treh primerih pobudniki, torej SDS, želijo, da obkrožite proti, vladne stranke pa, da obkrožite ZA.

Najpomembnejši bo referendum o prihodnosti RTV Slovenija. Na ministrstvu za kulturo, ki se v kampanjo ne sme vključiti, lahko pa opozarja na neresnične informacije, so ta teden opozorili na glavno manipulacijo, ki jo pred glasovanjem uporabljajo številni nasprotniki novega zakona. Gre za grožnjo z zvišanjem RTV-prispevka.

Sprememba RTV-prispevka ni del novega zakona, bistvena sprememba tega je, kot pravijo na ministrstvu, depolitizacija. Zdaj imajo politične stranke neposreden vpliv na sestavo programskega sveta RTV in to povzroča številna nesoglasja. Novi zakon pa bi uvedel 17-članski svet RTV, v katerega bi 11 članov imenovale civilnodružbene organizacije, kot so SAZU, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, varuh človekovih pravic in tako naprej, šest pa zaposleni.

Ker bi bilo z zakonom spremenjeno tudi upravljanje zavoda – dosedanjo funkcijo generalnega direktorja bi nadomestila štiričlanska uprava –, bi z uveljavitvijo zakona, torej če bo dovolj ljudi glasovalo ZA, mandat samodejno potekel sedanjemu generalnemu direktorju Andreju Grahu Whatmoughu, pa tudi direktorju televizije Urošu Urbaniji, zaradi katerih že več mesecev stavkajo zaposleni novinarji. Poleg teh dveh sprememb pa bi sprememba zakona prinesla večjo avtonomijo novinarjev pri razrešitvi in imenovanju urednikov. Vodstvo RTV namreč v zadnjem letu s položajev odgovornih urednikov razrešuje izkušene kadre, imenuje pa posameznike, ki ne uživajo podpore zaposlenih. Odgovorna urednica informativnega programa na TV Jadranka Rebernik je recimo pred imenovanjem dobila le 21,78-odstotno podporo. Če bo po referendumu novi zakon o RTV sprejet, bo pred imenovanjem odgovornih urednikov obvezno predhodno posvetovanje s člani uredništva, razrešitev pa ne bo mogoča po samovolji uprave, ampak le zaradi izgube zaupanja uredništva in če bo z razrešitvijo soglašal novi svet RTV.

Tudi v sindikatu novinarjev na RTV Slovenija ljudi pozivajo, naj na referendumu glasujejo ZA, saj, kot pravi predsednica stavkovnega odbora novinarskih sindikatov na RTV Helena Milinković, »so spremembe nujne za preživetje javne RTV, za obstoj pluralnega in profesionalnega programa in za umik politično, strankarsko delegiranih članov programskega in nadzornega sveta«.