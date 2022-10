Znanost v času mrka

Zahteva po pripravi celovite analize evalvacijskega postopka ARRS

Eden izmed (ne)uspešnih Shodov za znanost

© Borut Krajnc

V organizacijskem odboru Shoda za znanost, pobude, ki se po zgledu mednarodne iniciative March for Science že od leta 2017 zavzema za varovanje okolja in se bori proti relativizaciji znanosti, od ministrstva za izobraževanje in znanost zahtevajo, naj nemudoma pripravi vse potrebno za celovito analizo evalvacijskega postopka Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ki bdi nad dodeljevanjem sredstev na projektnih razpisih. Pobudi, ki opozarja na napake v recenzentskih postopkih agencije, so se pridružili tudi v Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov, podpisalo jo je več kot 600 raziskovalcev. Podpise so ministrstvu skoraj simbolično izročili prav na dan delnega Sončevega mrka. »V času, ko postajamo žrtve alternativnih dejstev, sodobna družba ne potrebuje samo junakov znanosti, temveč neizogibne možnosti za to, da se ti sploh lahko rodijo. In prvi pogoj za to je korektna, poštena in strokovno neoporečna evalvacija,« so prepričani podpisniki.