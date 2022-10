RTV / Janševa Tarča

Zakaj je bil predsednik opozicijske stranke SDS edini gost v paradni informativno-pogovorni oddaji na TV Slovenija?

Predsednik SDS Janez Janša in njegova oglasna ura v oddaji Tarča na TV Slovenija

© RTVSLO

Včeraj je na TV Slovenija v oddaji Tarča gostoval zgolj predsednik opozicijske stranke SDS Janez Janša, ki je s tem na javni televiziji v najbolj gledanem terminu dobil samostojni intervju. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da je premier Robert Golob vabilo v oddajo Tarča prejel v ponedeljek, kabinet pa je uredniku in voditeljici oddaje Tarča večkrat sporočil, da predsednik vlade v oddajo ne more priti, in predlagal povabilo katerega od podpredsednikov vlade. Tega ustvarjalci oddaje niso storili. "Predsednik vlade je prejel tudi vabilo za oddajo Odmevi v sredo zvečer in sodelovanje potrdil. Potem ko smo njegovo sodelovanje potrdili, pa je TV Slovenija vabilo v omenjeno oddajo preklicala, češ da predsednika vlade Goloba pričakujejo v oddaji Tarča, v kateri naj bi gostoval tudi predsednik SDS Janez Janša. Pričakujemo, da bo Robert Golob na javni Radioteleviziji Slovenija deležen enake obravnave, kot jo je imel nekdanji predsednik vlade oziroma kot je bila praksa skoraj dve desetletji," so sporočili iz Golobovega kabineta. Gledalke in gledalci pa smo tako včeraj dobili intervju s predsednikom SDS, ki na drugi strani ni imel nikogar iz vladne koalicije.

Janša je gostovanje v oddaji Tarča tokrat potrdil šele po štirih letih in pol. Na RTV Slovenija so ob tem dejali, da je v preteklih letih "vabila zavračal nekdanji premier Janša, zdaj je slika očitno obrnjena". "Argument, da se predsedniku vlade v javnosti ni treba soočiti z mnenji opozicije, je za demokratično državo vsaj nenavaden, še posebej v tako občutljivih trenutkih. Robertu Golobu smo ponudili tudi možnost samostojnega nastopa v Tarči in posnetega pogovora, ampak tudi za to ni imel časa. Politiki si po našem mnenju ne morejo sami izbirati formata oddaj. S tem se nismo strinjali v prejšnjem mandatu in se tudi zdaj ne strinjamo," so zapisali ustvarjalci oddaje Tarča.

Logar za Janšo ni trojanski konj

V oddaji je na vprašanje voditeljice Erike Žnidaršič, ali bodo tudi tokratne volitve osredotočene na glasovanje proti Janševi politiki, Janša odvrnil, da v drugem krogu predsedniških volitev vendarle kandidirata le dve kandidata. "Ne Milan Kučan, ne Janez Janša, ne Robert Golob. Izjave, da ne bodo dovolili, da nekdo zmaga … Take stvari smo slišali od Tita in Staneta Dolanca," je cinično pripomnil Janša.

Na očitke, da je kandidat Anže Logar Janšev 'trojanski konj', je Janša dejal, da ga je stranka seveda podprla, ker je po njihovem mnenju dober kandidat, podprli sta ga tudi dve drugi stranki, s podpisi pa so ga podprli "tudi ljudje, ki niso volivci SDS".

V oddaji so pokazali posnetke Anžeta Logarja iz ene od prejšnjih Tarč, ko se je z izjavami distanciral od Roka Snežiča, enega ključnih svetovalcev takratnega premierja Janše. Logar je tedaj povedal, da je s tem imel težave, da s takšno osebo ne bi mogel sodelovati in da je tudi v stranki povedal, da mu to ni všeč. Voditeljica je Janšo vprašala, kaj je torej Logar v stranki povedal glede Snežiča. Janša je najprej zavrnil navedbo, da je bil sam "nezakonito poslan v zapor s protiustavno sodbo" in da je Snežiča spoznal tam, saj je bival v isti celici. In tam je Snežič govoril o davčnem sistemu, luknjah in kaj bi bilo treba spremeniti. "Če je bilo to davčno svetovanje, si ga nisem sam priskrbel," je navedel Janša. Glede Logarjevih izjav pa je dejal, da so o tem opravili razpravo v stranki in "to razčistili".

Voditeljica oddaje Erika Žnidaršič, Janez Janša in manjkajoči predsednik vlade Robert Golob

© RTVSLO

Voditeljica oddaje je Janšo spomnila, da je Snežič javno razlagal, kako se lahko v Bosno prenese podjetje, se skrije lastnika in posledično Furs podjetja ne more terjati. SDS pa je potem šel v "davčno oazo" Bosno po posojilo k Dijani Đuđić.

Je Logar naslednik Janše na čelu SDS, navsezadnje zato, ker je dobil več glasov kot stranka na parlamentarnih volitvah? Janša je glede svojega nasledstva odgovoril, da ima stranka SDS "veliko dobrih kadrov, predvsem pa je demokratična in suverena, zato bo svoje vodstvo na kongresih izbirala sama". "Ne skrbite za nas," je izjavil, četudi je na čelu stranke že slabih 30 let.

Od šest do šest tisoč groženj

Janša je komentiral tudi to, zakaj ni obsodil napada na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač in da je zadevo še dodatno podpihoval. Janša se je pri tem izgovoril, da poobjave tvitov še ne pomenijo podpore tem tvitom. A ker je vseeno širil številne tvite, ki so sejali dvom o avtentičnosti napada na direktorico Inštituta 8. marec, ga je voditeljica Erika Žnidaršič vprašala, ali se počuti soodgovornega za napad. Janša je odvrnil, da je bila stranka SDS že takoj po napadu na Kovač zanj tudi obtožena.

Tožilstvo je zaradi groženj Janši, ko je bil še premier, vložilo šest obtožnih predlogov, dve sodbi sta bili obsodilni, trije postopki še potekajo. Janša med tem ni prijavil grozilnih pisnih pošiljk, ki so vsebovale naboje. Napisa 'smrt janšizmu', ki ga je Janša prijavil kot grožnje, pa tožilstvo ni prepoznalo kot kaznivo dejanje. Beseda 'janšizem' je namreč opredeljena kot politična usmeritev in ne pomeni poziva k smrti politika. "Teh groženj ni bilo šest, ampak 6000," je podatke komentiral Janš in dodal, da kot predsednik vlade "ni imel časa", zato se ni udeležil (niti) ene od obravnav in ni podal soglasja za kazenski pregon.

Na vprašanje, zakaj se pritožuje nad neenakopravno obravnavo tožilstva, če se sam obravnav ne udeležuje in ne vlaga ovadb, je Janša odvrnil, da že leta in leta tedensko dobiva pisma, a policija storilca še ni našla.

Na koncu oddaje je voditeljica vprašala Janšo za mnenje o dogajanju na RTV Slovenija, glede na to, da je v vodstvenih organih zaposlenih veliko njegovih nekdanjih sodelavcev, in pri tem naštela denimo Uroša Urbanijo, Draga Zadergala, Ksenijo Koren. "Ti so vsi v vodstvenih organih? Sam mislim, da je samo eden," je odgovoril Janša.