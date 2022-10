»Problem skrajne desnice je v tem, da svojih stališč ne more razumsko utemeljiti«

IZJAVA DNEVA

"V čem je problem skrajne desnice? V tem, da svojih stališč ne more razumsko utemeljiti. Njene 'utemeljitve' rasizma, seksizma, zanikanja človekovih in demokratičnih pravic so tako kilave, tako enostavno jih je ovreči s splošnim znanjem, univerzalno humanostjo in vsakomur dostopnimi informacijami, da jih ne more prodati kot resnico. Zato jih vsiljuje s silo. Sila je govorica, ki nastopi tam, kjer demokracija nima državljanstva."

"Napad na Niko Kovač ni prvi napad na žensko zaradi njenih stališč, je pa poveden: zdaj ko SDS nima več na voljo policije, njeno funkcijo opravljajo »prostostrelci«, dovolj zastrupljeni z njeno ideologijo, dovolj dobesedni, da so zmožni resničnega napadanja. Da je Janševa televizija od žrtve zahtevala zdravniški izvid, ki naj potrdi resničnost njenih navedb, je le še češnja na torti njihove izprijenosti."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovem komentarju o tem, da napad na Niko Kovač ni prvi napad na žensko zaradi njenih stališč)