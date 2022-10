Komentar / Na RTV Slovenija ne sme več nastopiti niti predsednik vlade

Nedopustno izsiljevanje predsednika vlade Roberta Goloba je bilo perfidno izpeljano v hipu, ko so na RTV Slovenija vedeli, da ga ne bo v nobeni oddaji

Ali smo tako daleč in je RTV Slovenija politično ugrabljena do takšne mere, da na njej ne sme nastopiti niti predsednik vlade? Odgovor je enostaven: res je, smo tako daleč. Je za to malce kriv tudi sam, ker ni storil vsega glede depolitizacije tega zavoda, ki jo je napovedal kot svoj prvi korak po začetku mandata? Odgovor je enostaven: res je malce kriv tudi sam.

Goloba so sfintirali

Zgodba je znana: premier Robert Golob se je opravičil, da zaradi zadržanosti ne bo mogel nastopiti v četrtkovi Tarči. To je storil že v ponedeljek, kajti tam so si ga zaželeli v čisto določenem kontekstu: Erika Žnidaršič je s svojimi sodelavci načrtovala velikanski spektakel soočenja med njim in prvakom SDS. Gladiatorstvo, po katerem sicer vedno hrepeni v želji po gledanosti, je bilo tokrat res v nasprotju z vsemi novinarskimi uzancami, ki veljajo v hiši. Takoj po tistem, ko je v četrtkovi Tarči nastopil zgolj Janez Janša, pokrovitelj politične ugrabitve nacionalke, ne da bi se ga karkoli povprašalo o tej ugrabitvi, je Petra Škofic, vodja kabineta predsednika vlade, na Facebooku natančno razložila dogajanje: »V ponedeljek so vedeli, da predsednik vlade v oddajo ne more, ampak cilj, da pride do soočenja, za katerega se je odločil predsednik SDS, je bil pomembnejši. Danes so se najprej zlagali, da se ni hotel soočiti, potem so kršili dolgoletno pravilo, da se predsednika vlade vabi v posebno oddajo, ki ji sledi oddaja z opozicijo, na koncu pa so kršili še lastna pravila glede referendumske kampanje, ki se je že začela in v kateri morajo enakopravno sodelovati vsi organizatorji kampanje.«

Že pred Tarčo so na Trstenjakovi in s pomočjo trolov na veliko slavili in Golobovo odsotnost v Tarči razglašali za dejanje bojazljivca, ki se boji konfrontacije in nima argumentov. Perverzno, kajti slutili so, kar se vidi že iz objav, da ga tam ne bo. Temu so se priključili še drugi komentatorski abonenti na RTV Slovenija, ki jih z veseljem gostijo Igor E. Bergant, Tanja Starič in ostali: tako je Rok Čakš z Domovine ob tem zapisal, da se Golob, »odkar je predsednik vlade, skriva pred kritičnimi mediji«.

Manipulacija ustvarjalcev Tarče

Popolnoma jasno je, da so v svojem kasnejšem pojasnilu sodelavci Tarče podali subjektivno vrednostno sodbo in se pretvarjali, da se Golob ne želi soočiti. Še več, v nekakšnem uravnoteževalnem duhu so napihovali lastno nevtralnost in trdili, da sta za njih Janša in premier enako problematična, saj na podoben način zavračata vabila: »Janez Janša je po štirih letih in pol gostovanje v Tarči potrdil, Robert Golob pa se z njim ni želel soočiti, sporočil je, da žal ne pride. V preteklih letih je naša vabila zavračal nekdanji premier Janša, zdaj je slika očitno obrnjena. Argument, da se predsedniku vlade v javnosti ni treba soočiti z mnenji opozicije, je za demokratično državo vsaj nenavaden, še posebej v tako občutljivih trenutkih. Robertu Golobu smo ponudili tudi možnost samostojnega nastopa v Tarči in posnetega pogovora, ampak tudi za to ni imel časa. Politiki si po našem mnenju ne morejo sami izbirati formata oddaj. S tem se nismo strinjali v prejšnjem mandatu in se tudi zdaj ne strinjamo.«

Kako torej Erika Žnidaršič ve, da je Golob zavrnil soočenje, kar so »mizanscensko« podkrepili s kartončkom z njegovim imenom za pultom, ki je potem celo oddajo sameval? Mar ni verjela pojasnilu o njegovi zasedenosti in iz kakšnih razlogov je dvomila? V primeru, da je res bil zaseden, je takšna ocena prej gostilniško natolcevanje, ki se na las ujame s psihopolitično propagandno agendo, dirigirano s Trstenjakove.

Izsek iz pojasnila na strani MMC RTV Slovenija

Gledalci bi si želeli dokaza, s katerim bi v Tarči postregli, da podkrepijo svojo trditev. Ker že omenjajo samostojen nastop, mora ena od naslednjih oddaj biti res rezervirana zanj, saj bo sicer obveljalo, da so enostransko promovirali Janšo. Toda v njej hkrati pričakujemo od aktualnega predsednika, da bo pojasnil razloge za svojo odsotnost, s tem pa razkril, ali je bil s strani ustvarjalcev Tarče zlorabljen.

Tudi če odgovorimo na zgornjo dilemo, ostane še ena: zakaj se mora voditeljica Tarče pretvarjati glede novinarskih uzanc v lastni hiši, kjer je doslej veljalo, da predsednika vlade in vodjo opozicije frontalno ne soočajo?

Preklicali so vabilo v Odmeve

Povedano je šele začetek zapleta, ki nas pripelje do finalne ugotovitve, da premierja na nacionalki trenutno ne želijo gostiti. Ob pretvarjanju, da bo Golob nastopil v Tarči, so preklicali njegovo povabilo v sredine Odmeve, ki je že bilo dogovorjeno in na katerega je premier pristal. Zakaj so ga uredniki TV Slovenija sploh vabili v to oddajo in si potem premislili? Vabilo so preklicali pod pretvezo, da se bo udeležil Tarče, čeprav so vedeli, da ni potrdil udeležbe. S tem so dejansko posredno izsiljevali, češ ali pridete v Tarčo ali pa vas v naših oddajah pač ne bo.

Nedopustno izsiljevanje Goloba je bilo perfidno izpeljano v hipu, ko so vedeli, da ga potemtakem ne bo v nobeni oddaji: v Tarči zato, ker je zadržan in v Odmevih zato, ker so se mu sami zahvalili za prihod. Stanje je torej trenutno takšno, kot sem ga nakazal na začetku: predsednik vlade ne more nastopiti v programih TV Slovenija. Za to so odgovorni uredniki in vodstvo hiše. Smeji se lahko Janša, saj je situacijo izkoristil za lastno promocijo. Avtorji Tarče so tudi zadovoljni, pod aktualnim vodstvom hiše so lahko mirni, kar se tiče ukinjanja njihove oddaje.

Dokler ekskluzivno gostijo zadovoljnega prejšnjega predsednika vlade, ki je zrežiral ugrabitev nacionalke, bo resnično vse v najlepšem redu.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**