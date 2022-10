»Slovenski volivci imajo še vedno radi 'perpetuum mobile' zamenjav obrazov«

IZJAVA DNEVA

"Slovenski volivci imajo še vedno radi 'perpetuum mobile' zamenjav obrazov. To so druge zaporedne predsedniške volitve, na katerih je v drugi krog prišel kandidat brez izkušenj v državni politiki. V averziji do strankarske politike, ki je v zrelih državah temelj demokracije, saj ji daje resnost, profesionalnost, in 'filtre' pred populizmi vseh vrst, je magična beseda še vedno 'neodvisnost' četudi lažna."

(Kolumnist Primož Cirman o tem, da je glede na dosedanje izkušnje s predsedniškimi volitvami in strukturo volilnih glasov, Nataša Pirc Musar še vedno favorit za končno zmago; via necenzurirano.si)