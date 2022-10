»To so druge zaporedne predsedniške volitve, na katerih je v drugi krog prišel kandidat brez izkušenj v državni politiki«

IZJAVA DNEVA

"Slovenski volivci imajo še vedno radi 'perpetuum mobile' zamenjav obrazov. To so druge zaporedne predsedniške volitve, na katerih je v drugi krog prišel kandidat brez izkušenj v državni politiki. V averziji do strankarske politike, ki je v zrelih državah temelj demokracije, saj ji daje resnost, profesionalnost, in 'filtre' pred populizmi vseh vrst, je magična beseda še vedno 'neodvisnost' četudi lažna."

(Kolumnist Primož Cirman o tem, da je glede na dosedanje izkušnje s predsedniškimi volitvami in strukturo volilnih glasov, Nataša Pirc Musar še vedno favorit za končno zmago; via necenzurirano.si)