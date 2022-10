»Ali ni že čas, da enkrat prepoznaš, da to niso več tvoji časi?«

IZJAVA DNEVA

Skratka, ali ni že čas, da enkrat prepoznaš, da to niso več tvoji časi. Časi, ko smo se tresli pred zunanjim in notranjim sovražnikom. Časi, ko je tvoj notranji minister v imenu boja proti virusu in protestnim kolesarjem na ceste pošiljal robokope in vodne topove. In mimo so časi, ko so volilci še nasedali tvoji preobrazbi. Preobrazbi, ki jo tako vneto in vdano posnema Anže Logar. Nenadoma prijazna ovca, ki nima nič s teboj, tvojo stranko, preteklostjo in odločitvami tvoje zadnje vlade, katere sestavni del je bil. Nenadoma je doživel totalno izgubo spomina. Absolutno delitiranje.

(Kolumnist Leon Magdalenc o Janezu Janši, ki se je v oddaji Tarča spet prikazoval kot žrtev; via Dnevnik)