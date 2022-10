Skrajna desnica, ki je bila proti vrnitvi Narodnega doma v Trstu Slovencem

IZJAVA DNEVA

"Giorgia Meloni ni konservativna liberalna desnica, je tista skrajna desnica, ki je bila proti vrnitvi Narodnega doma v Trstu Slovencem in katere predstavniki so že objavljali, da so proti Slovencem ter da se bodo trudili, da bodo najprej krčili vsa finančna sredstva za slovensko manjšino v Italiji in tudi finančna sredstva za italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem."

(Italijanska senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc o tem, da s smrtjo Mussolinija fašizem v Italiji ni izginil; via STA)