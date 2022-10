»Kosila z Janšo bi bila verjetno nekoliko manj mirna kot tista, ki jih je imel s Pahorjem«

IZJAVA DNEVA

"Odzvala bi se Janševemu vabilu na kosilo, tukaj gre tudi za osnove bontona, bi pa bila ta kosila verjetno nekoliko manj mirna kot tista, ki jih je imel s predsednikom Pahorjem. Predsednik države in vlade morata sodelovati, to je še kako pomembno predvsem v zunanji politiki. Ne smemo si več privoščiti, da bi predsednik države v tujini govoril eno, predsednik vlade pa drugo. To se je že nekajkrat zgodilo. Na to je treba paziti – zunanja politika mora biti usklajena."

"Glede notranje politike pa je jasno – v izvršilno vejo oblasti se predsednica republike ne more dnevno vpletati, mora pa predsednika vlade jasno in tudi javno opozoriti, ko se zgodi zdrs v demokraciji, zdrs pri vladavini prava. Glede na zadnji dve leti Janševe vlade bi imela s tem kar veliko dela."

(Predsedniška kandidatka Nataša Pirc Musar v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo o tem, ali bi se odzvala Janševemu vabilu na kosilo)