Izjava dneva / »Tempo diktirajo populistične politike«

IZJAVA DNEVA

"Uspeh politik enakosti in predstava, da se naša družba po linearni poti premika proti svetli prihodnosti, sta nekatere zagotovo uspavala. Težava je tudi v tem, da populistične politike zdaj diktirajo tempo in teme, na drugi strani pa so skupine, postavljene ob zid, ki se pogosto zgolj samo še branijo pred tem. Hkrati smo soočeni s krizo zaupanja v znanost in stroko. Prostor za resno razpravo se oži, ker je vse zreducirano na populistični za ali proti. Na eni strani imamo tiste, ki pravijo, da otrok potrebuje očeta in mater, na drugi strani tiste, ki pojasnjujejo, da je zgodba bolj zapletena, da so za otroka pomembni občutek varnosti, stabilno okolje, navezanost otroka na starše … "

(Sociolog in aktivist Roman Kuhar o nedavni odločitvi ustavnega sodišča, da je člen zakona, ki ne dopušča istospolnih porok in posvojitev otrok istospolnim parom, protiustaven in ga je zato treba spremeniti, jki e ponovno razburkala slovensko javnost z izrazito nestrpnimi in sovražnimi razpravami; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)