Nov spopad med vladno koalicijo in desno opozicijo

Predsednik vlade Robert Golob in predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša

© Borut Krajnc

"Referendumski trojček bo po predsedniških in lokalnih volitvah pomenil nov spopad med vladno koalicijo in desno opozicijo, pri čemer v NSi podpirajo samo referenduma o RTV Slovenija in dolgotrajni oskrbi, referenduma o vladi pa ne, ker da ima vsaka vlada pravico, da si delo organizira tako, kot sama misli, da bo lahko najbolj operativna. SDS bo morala za dosego kvoruma na volišča pripeljati dobrih 339 tisoč volivcev. Ob predpostavki, da je udeležba na referendumih nižja kot na volitvah, izjemo je sicer predstavljal lanski referendum o zakonu o vodah s 46,46-odstotno udeležbo, kar je primerljivo s 51,27-odstotno volilno udeležbo v prvem krogu nedeljskih predsedniških volitev, bo SDS pred izjemno zahtevno nalogo. Koalicijske stranke, ki se bodo prav tako vključile v referendumsko kampanjo, bodo imele ob angažmaju civilne družbe na videz preprostejšo nalogo, a na predsedniških volitvah jim ni uspelo mobilizirati volivcev za svoja kandidata. Če bodo igrale na karto, da SDS ne bo dosegla kvoruma, se lahko opečejo, se bo pa razpoloženje volilnega telesa najprej pokazalo v drugem krogu predsedniških, nato pa še na lokalnih volitvah."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o trojnem referendumskem dnevu, na katerem bodo volivke in volivci glasovali o treh zakonih; via Večerova priloga V soboto)