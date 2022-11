»Nenavadno je, da ministrstvo nima vpogleda v to, kakšne plače imajo ljudje v Sloveniji«

IZJAVA DNEVA

"Naravnost nenavadno je, da kot ministrstvo za delo nimamo nobenega vpogleda v to, recimo, kakšne plače ljudje v Sloveniji prejemajo, in je zato zelo težko programirati socialno državo. Imamo dostope do nekaterih podatkov ljudi, ki prejemajo invalidnine. Prek Zpiza lahko pridemo do podatkov o ljudeh, ki prejemajo pokojnine, ampak samo do višine pokojnine in prejemnika, ne pa do česa več. Če bi želeli imeti pravično sprogramirano socialno državo, pa bo treba zložiti podatke o dohodkih, podatke o premoženju, podatke o tipih gospodinjstev, o vzdrževanih družinskih članih in tako naprej, da bomo lahko našo socialno državo naredili pravičnejšo."

(Minister za delo Luka Mesec v odgovoru na vprašanje poslanke SDS Alenka Helbl, iz katerih evidenc je ministrstvo pridobilo naslove in osebne podatke upokojencev, prejemnikov družinskih pokojnin in drugih naslovnikov dopisa, glede na to, da se še pred slabim letom spomnimo vprašanj in vpitja glede tega, kje je dobila prejšnja vlada naslove državljanov; via MMC RTV Slovenija)