»Janša vedno vstane od mrtvih«

IZJAVA DNEVA

"Večkrat sem že zapisala, da Janša v resnici inteligentno vodi lastno politiko. Zase. Kar je tudi skrivnost dejstva, da vedno vstane od mrtvih. Inteligentno vodi tudi Logarjevo predsedniško bitko. Prstni odtisi so jasni. Ista logika. Isti prijemi. Namreč: z vsemi sredstvi dobiti volivce na limanice. Še posebej tiste, ki politike ne razumejo. Se nanjo ne spoznajo. Ali zase trdijo, da jih politika ne zanima. Te od nekdaj nagovarja Janša. Te je nagovarjal Pahor. In te zdaj nagovarja Logar. Pahorjanski klovn."

"Drugi krog predsedniških volitev torej odpira še eno vprašanje. In sicer: je Pahor res izoblikoval predsedniški slog, ki je pri Slovencih zmagovalen? Če ga je, bo to verjetno njegova največja politična zmaga. Njegov največji prispevek k slovenski politiki. In tudi tisto, kar mu bo nedvomo prineslo največje narcisistično ugodje."

(Kolumnistka Vesna V. Godina o tem, da Janez Janša inteligentno vodi lastno politiko in tudi Logarjevo predsedniško bitko; via Večer)