Preiskava zaradi dokumentarnega filma o streljanju na otroke

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je začelo preiskavo navedb iz dokumentarnega filma Mirana Zupaniča Sarajevo safari

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je začelo preiskavo navedb iz dokumentarnega filma Mirana Zupaniča Sarajevo safari, da so med vojno v BiH v Sarajevo prihajali tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so lahko streljali na civiliste, zlasti otroke. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma vložila sarajevska županja Benjamina Karić.

Obvestilo tožilstva BiH, da so izbrali tožilca, ki bo v sodelovanju s policijo preiskal navedbe iz prijave, je Karić objavila v torek na družbenem omrežju Twitter.

Karić je kazensko prijavo vložila konec septembra proti neznanim osebam, ki so "sejale smrt" po Sarajevu, in proti njihovim pomočnikom. "Menim, da je prav in moja dolžnost, da se tako odzovem na predstavljena dejstva v dokumentarnem filmu Sarajevo safari režiserja Mirana Zupaniča, po katerem so tujci, lovci na človeške glave, plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali po nedolžnih civilistih," je takrat sporočila županja Sarajeva.

Slovenski režiser Miran Zupanič je film zgradil okoli pripovedi človeka, ki da je dobil priložnost sodelovati v lovu na ljudi, na avtentičnih posnetkih ubijanja civilistov v obleganem Sarajevu ter na izpovedi Stane in Samira Čišića, ki trdita, da je ostrostrelec namerno ubil prav njuno enoletno hčerko.

Sarajevo safari je nastal pod okriljem slovenske produkcijske hiše Arsmedia v koprodukciji z Al Jazeera Balkans. Snemalci filma so bili Božo Zadravec, Maksimiljan Sušnik in Zupanič, ki je bil poleg Jake Kovačiča tudi montažer. Skladatelj je bil Tilen Slakan, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik. Pri filmu so sodelovali zakonca Ćišić, Faruk Šabanović in Edin Subašić. Film je sofinanciral Slovenski filmski center.

Dokumentarec so septembra predvajali na festivalu v organizaciji televizijske mreže Al Jazeera Balkans AJB DOC v Sarajevu, istega meseca je bil nagrajen na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc.

Prikazali so ga tudi na 25. Festivalu slovenskega filma Portorož konec oktobra, v torek pa je doživel televizijsko premiero na Al Jazeera Balkans.

