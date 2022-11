Naslovnica jutrišnje Mladine / ČLAN STRANKE

Neodvisni Logar si je za vodjo kampanje izbral zaupnico SDS, ki je sodelovala pri manipulacijah z evropskimi sredstvi

Jutri izide nova Mladina! Naslovnico oziroma spoj fotografij Anžeta Logarja in Janeza Janše je ustvaril Uroš Abram. Več o vrnitvi fašizma in tem, da da si je "neodvisni" predsedniški kandidat Anže Logar za vodjo kampanje izbral zaupnico SDS, ki je sodelovala pri manipulacijah z evropskimi sredstvi, preberite v novi Mladini, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 4. novembra, dalje. #Mladina44

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.