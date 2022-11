»Knjiga tekmuje s tehnologijo, ki je zasvojljiva«

IZJAVA DNEVA

"Dandanes knjiga tekmuje s tehnologijo, ki je zasvojljiva. In to seveda vsepovsod, ne samo v Sloveniji. Kot pravi Nicholas Carr v knjigi Plitvine, internet polaga pred nas jed za jedjo in vsaka je sočnejša od prejšnje, da med grižljaji komaj zajamemo sapo. Spomnim se, da je na londonski podzemni v času pred iPhoni vsak drugi potnik držal v roki knjigo. Danes vsi poganjajo zaslončke. Kdo ve, morda pa kateri od njih tudi bere literaturo."

"Naravno stanje človeških možganov je raztresenost in lažje je brskati po telefonu kot brati. Branje zahteva osredotočenost in disciplino, ki jo je treba gojiti. Pred časom je na debati o spletnih literarnih revijah urednica ene od njih povedala, da so pri njih najbolj brani seznami. Če bralci spletnih literarnih revij najraje berejo sezname, kdo bo čez desetletja sploh še zmožen prebirati Prousta, Orwella ali Kosovela? Prebirali bomo le še sezname s knjigami, ki bi jih morali prebrati."

"Če se še malo navežem na Carra, je nevronom in sinapsam v naši glavi povsem vseeno, kako kakovostne so naše misli. Knjige so skozi zgodovino velikokrat pripadale eliti, ki je imela do njih dostop. Vse bolj se spet nagibamo k temu. S to razliko, da so danes knjige dostopne vsem, a se vse manj bralcev odloča zanje."

(Mladinska pisateljica Jana Bauer o tem, da po raziskavah večina Slovencev ne bere prav veliko literature; via STA)