Da bi premagala revščino, je napovedala ukinitev socialne podpore

IZJAVA DNEVA

"Prva predsednica vlade v italijanski zgodovini ni prehodila poti, ki so jo ubrali njeni predhodniki. Ti so skušali prepričati poslance z dolgočasnimi formulami in recepti, ki bi omogočili ponoven zagon nacionalne ekonomije. Meloni je mimogrede povedala, da bo sledila svojemu predhodniku Mariu Draghiju. S tem je poudarila, da se Italija ne bo oddaljila od tehnokratskega neoliberalizma, in si tako prislužila odobravanje industrialcev in finančnikov. Da bi premagala revščino (!), je napovedala ukinitev socialne podpore in dvig limita v gotovinskem poslovanju."

(Kolumnist Stefano Lusa o prvi predsednici italijanske vlade, ki je napovedala, da bo sledila svojemu predhodniku Mariu Draghiju; via Dnevnik)