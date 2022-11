Kamen na kamen na kamen

Danes je nov dan

Ker danes številna podjetja namesto enkratnega nakupa raje zaračunavajo naročnino, za njihove izdelke in storitve vse pogosteje plačujemo več. Zadnji v vrsti je BMW, ki bo gretje avtomobilskih sedežev odslej ponujal za 18 dolarjev na mesec, že vrsto let pa tako deluje tudi velikan ustvarjalne industrije Adobe.

Podjetje je lani stopilo še korak dlje in 26 milijonov plačljivih uporabnikov presenetilo z napovedjo spremembe – iz svoje knjižnice naj bi odstranili nekatere barve, ki bi bile dostopne samo z doplačilom. Grožnjo so tudi uresničili in z letošnjim oktobrom v nekaterih programih izbrane barve nadomestili s črno.

Tako umetniki kot blagovne znamke se že dlje časa borijo za ekskluzivne pravice do nekaterih barv. Sploh korporacije se pri tem rade sklicujejo na "uporabniško izkušnjo", a tovrstne nadgradnje navadno pomenijo predvsem povečevanje dobičkov na račun uporabnikov. Najhuje to občutijo najšibkejši – v primeru izdelkov, ki jih ponuja Adobe, prekarno zaposleni oblikovalci.

