Predvolilna napoved / Kdo bo zmagal?

Predvolilna napoved kaže, da se volilna zmaga obeta Nataši Pirc Musar, a volilna tekma je končana šele takrat, ko je na volilno nedeljo oddan zadnji glas

Kandidatka za predsednico Nataša Pic Musar je javno obiskala zgolj slovesnost na ljubljanskem Urhu, kjer je kostnica ubitih partizanov in aktivistov OF.

Drugi krog sedmih predsedniških volitev, pravzaprav osmih, če štejemo še tiste iz leta 1990, kjer sta se pomerila Milan Kučan in Jože Pučnik, bo čez devet dni, v nedeljo, 13. novembra. V njem se bosta spoprijela zmagovalca prvega kroga, torej Nataša Pirc Musar, neodvisna kandidatka, ki jo je v drugo podprla vsa vladna koalicija in nekdanja predsednika Milan Kučan in Danilo Türk, ter predsednik sveta SDS in poslanec SDS Anže Logar, ki kandidira s podpisi državljank in državljanov, za njim pa stoji stranka SDS, pa tudi NSi in SLS.