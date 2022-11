Peter Petrovčič | foto: Luka Dakskobler

Center za odstranjevanje ljudi

Obiskali smo postojnski center za tujce, ki ni v resnici nič drugega kot zapor, čeprav ljudje, zaprti v njem, niso storili nobenega kaznivega dejanja

Eden izmed oddelkov za moške. Čez dan je dovoljeno prosto gibanje po hodniku.

© Luka Dakskobler

Ogled Postojnske jame je za tuje turiste tako rekoč obvezen del programa med obiskom Slovenije – nekaj takega kot sprehod čez ljubljansko Tromostovje ob hkratnem pogledovanju proti gradu ali uživanje v kremni rezini ob Blejskem jezeru s pogledom na otok. Toda nekateri tujci v Postojni ne pridejo do omenjene znamenitosti. Slab kilometer zračne črte od lepot Postojnske jame najdemo povsem drugačno kategorijo tujcev. To so tujci, katerih gibanje je omejeno in so nameščeni, dejansko zaprti, v centru za tujce. Tega brez težav primerjamo z zaporom, saj je ljudem, ki se znajdejo v njem, tako kot zapornikom odvzeta osebna svoboda.