Obrambno ministrstvo najema cerkvene prostore

Duhovna oskrba vojakov

Nekdanji minister za obrambo Matej Tonin na vojaški maši v Vipavi

© MORS

Znotraj Slovenske vojske deluje vojaški vikariat, služba za religiozno oskrbo pripadnikov vojske in njihovih družinskih članov, ki je bila leta 2000 ustanovljena s sporazumom med Slovensko škofovsko konferenco in slovensko vlado, natančneje vlado, ki jo je le pol leta vodil Andrej Bajuk. Položaj obrambnega ministra je tedaj zasedal Janez Janša. Prav pod Janševo vlado pa je vojaški vikariat letos dobil tudi pastoralno središče v Ljubljani.

Prvo takšno središče pri nas je del uršulinske cerkve. Marca, ko je bilo odprto, ga je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore, trak pa je prerezal tedanji obrambni minister Matej Tonin v družbi visokih vojaških predstavnikov. Kot so potrdili na obrambnem ministrstvu, je bila pogodba o najemu prostora za opravljanje krščevanja, birmanja in porok pripadnikov Slovenske vojske in njihovih družinskih članov sklenjena že na začetku prejšnjega leta. »Vojske držav Nata imajo lastne vojaške katedrale, v Sloveniji pa je bila sprejeta odločitev, da vojska ne bo gradila lastne cerkve,« so zapisali. »Uršulinska cerkev je bila edina cerkev v Ljubljani, ki ni župnijska, in je imela na razpolago ustrezen prostor.« Gre za edini cerkveni prostor, ki ga najema ministrstvo, zanj pa vsak mesec odšteje 2600 evrov.

Pri tem samo spomnimo, da je prejšnje vodstvo ministrstva sofinanciralo tudi postavitev spominskega znamenja ob 30. obletnici prve maše med vojaki – spomenika v obliki križa v Ivančni Gorici. S 6000 evri je ministrstvo pokrilo stroške projektne dokumentacije, pripadniki vojaškega vikariata pa so ob odkritju spomenika pripravili tudi sveto mašo, ki jo je prav tako daroval Zore, s slavnostnim govorom pa je navzoče pozdravil tedanji predsednik vlade Janez Janša.

O vojaškem vikariatu sicer že vse od ustanovitve potekajo številne polemike – od tega, ali njegova organizacija upošteva načelo o ločenosti cerkve od države, do tega, zakaj znotraj vikariata delujejo samo predstavniki katoliške cerkve in dva predstavnika evangeličanske cerkve, ne pa tudi predstavniki drugih ver, recimo muslimanske. Tudi zato je bila ena od predvolilnih zahtev mreže civilnodružbenih organizacij Glas ljudstva, naj nova vlada odpravi vojaški vikariat in ga raje nadomesti z možnostjo individualne psihološke ali duhovne oskrbe. Stranki SDS in NSi spomladi pred volitvami pri izpolnjevanju vprašalnika nista sodelovali, a ni težko ugotoviti, kakšen bi bil njun odgovor.