Delavcem v trgovini je prekipelo

Če se delovne razmere ne bodo izboljšale, delavci v trgovinski dejavnosti decembra napovedujejo stavko

Opozorilni upor delavcev TUŠ-a

© Borut Krajnc

Peticijo Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki od delodajalcev zahteva boljše delovne razmere, je podpisalo več kot 7000 zaposlenih v trgovinski dejavnosti. V obdobju vsesplošne draginje najnižje osnovne plače, ki brez doplačil ne dosežejo niti minimalne plače, ter nizka povračila stroškov za prehrano in prevoz na delo delavcem preprosto ne omogočajo preživetja. Če se razmere ne bodo kmalu izboljšale, v sindikatu zato ne izključujejo možnosti stavke – in to sredi decembra, ko so trgovine in njihova skladišča praviloma najbolj obremenjeni.

Pobudi so se pridružili tudi v lani ustanovljenem Sindikatu Tuš. Ta je prejšnji petek pred upravo podjetja v Celju pripravil protestni shod, ki se ga je udeležilo okoli 100 zaposlenih v Tuševih poslovalnicah in skladišču. Predsednica sindikata Mirjana Janjić opozarja, da so delavci v Tušu izjemno slabo plačani, njihovo delo ni vredno niti zakonsko določene minimalne plače, kaj šele, da bi se plača zviševala v skladu z rastjo osnovnih življenjskih potrebščin. »Včasih smo se lahko vsaj preživljali, z inflacijo je prišel čas, ko niti to ni več mogoče,« pove Janjićeva.

Z nadomestilom za malico v višini 4,37 evra si ne morejo privoščiti dostojne malice, težava so tudi neurejeni potni stroški. »Marsikdo dobi izplačano ceno vozovnice za javni prevoz, čeprav tega zaradi urnikov ali zaradi neobstoječega javnega prevoza ne more uporabljati. Zgolj 70 odstotkov plačane cene dnevne vozovnice pa pomeni, da moramo hoditi v lasten minus, če želimo priti v službo.« Poleg tega je bila zaposlenim skoraj polovica regresa, ki so jim ga letos resda zvišali za 250 evrov, izplačana na Tuševo kartico, to pomeni, da lahko ta del porabijo izključno v Tuševih trgovinah.

Od uprave zato zahtevajo, da zagotovi plačilo toplega obroka v vrednosti 7,96 evra, kot to že določa uredba o povračilu stroškov, in z nadomestilom prevoza na delo delavcem v celoti krije ceno vozovnice. Kjer ni mogoče uporabiti javnega prevoza, bi podjetje po njihovem mnenju moralo zaposlenim zagotoviti povračilo kilometrine. Zahtevajo tudi, naj se regres v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa bi moral vsaj 1400 evrov.

Kot dodaja Janjićeva, so posebna težava še kadrovske stiske, zaradi katerih delavce premeščajo v bolj oddaljene poslovalnice, predvsem pa so bistveno bolj obremenjeni. »Delajo za najmanj tri delavce – oseba je lahko na oddelku za kruh in delikateso hkrati, ko se gneča umiri, pa polni police. Tudi blagajničarke niso ves čas samo pri blagajni, ampak opravljajo še druga dela. Izpad kadra je torej očiten, veliko več delavcev pa je primoranih iti na bolniško, ker so preprosto preobremenjeni.« Shod je bil po besedah Janjićeve namenjen predvsem temu, da bi se delodajalec zavedal, »da je delavcem dovolj, da jim je prekipelo in da si enostavno želijo boljše, predvsem pa dostojno življenje. Torej preprosto tisto, kar jim pripada.« Izplen pogajanj z upravo bi moral biti znan sredi decembra, če dogovora ne bo, bi se lahko pridružili stavki, ki jo napovedujejo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije.