Protest zoper cerkev dovoljen

Evropsko sodišče oprostilo francosko feministko

Éloïse Bouton prihaja na pariško sodišče, ki jo je obsodilo zaradi razkazovanja golega telesa v javnosti

V predbožičnem času leta 2013 je francoska novinarka in feministična aktivistka Éloïse Bouton vstopila v eno izmed pariških cerkva in pred mašo zgoraj brez pred oltarjem uprizorila protest zoper cerkveno nasprotovanje pravici do splava – to je storila s »splavljenjem« Jezusa z uporabo nekaj kosov kravjih jeter. Na pobudo duhovnika in katoliške cerkve je bila Boutonova potem v Franciji obsojena na mesec dni zapora, pogojno. Zdaj je Evropsko sodišče za človekove pravice obsodbo razveljavilo.