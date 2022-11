Predvolilna napoved / Zmaga se obeta Nataši Pirc Musar

Raziskava javnega mnenja, ki jo je za Mladino opravila agencija Ninamedia, razkriva, da utegne Slovenija dobiti prvo predsednico republike

Kandidat in kandidatka drugega kroga predsedniških volitev: Anže Logar in Nataša Pirc Musar

© Gašper Lešnik

Agencija Ninamedia je 27. in 29. septembra za Mladino merila javno mnenje, koga vodo volivke in volivci izbrali v drugem krogu predsedniških volitev. Natašo Pirc Musar naj bi tako izbralo 61,3 odstotka volivcev in volivk, "neodvisnega" Anžeta Logarja iz stranke SDS pa 38,7 odstotka. Če je verjeti predvolilni napovedi Ninamedie, ki je že razmeroma natančno napovedala rezultate prvega kroga predsedniških volitev, podatki torej nakazujejo, da naj bi v nedeljo dobili prvo predsednico republike. Logarja pa naj bi na volitvah podprlo manj ljudi, kot je leta 2002 kandidatko iste stranke Barbaro Brezigar.

Vir: Ninamedia, 27. do 29. oktober 2022, n=700

© Ninamedia

Napovedana razlika med Natašo Pirc Musar in Anžetom Logarjem je celo višja, kot so napovedi kazale konec septembra, ko se je volilna bitka šele začela. Takrat je bilo razmerje med kandidatoma bistveno tesnejše, ves čas je sicer vodila Nataša Pirc Musar, a razlika med njima je bila le nekaj odstotnih točk.

Čigavi volivci podpirajo Natašo Pirc Musar?

Kot kaže javnomnenjska raziskava Ninamedie, Natašo Pirc Musar v veliki meri podpirajo simpatizerji vseh treh koalicijskih strank (Gibanje Svoboda, SD, Levica), pa tudi tisti, ki se ne morejo odločiti, katero stranko bi podprli. Na drugi strani pa Logarja podpirajo simpatizerji stranke SDS, kar 95 odstotkov bi se odločilo zanj, pa tudi simpatizerji NSi (77,4 odstotka).

Natašo Pirc Musar naj bi po podatkih Ninamedie podprlo 84,3 odstotka tistih, ki so v prvem krogu volili Milana Brgleza (skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda), in 56,9 odstotka tistih, ki so izbrali kočevskega župana Vladimirja Prebiliča. Natašo Pirc Musar naj bi podprla tudi skoraj polovica volivcev Sabine Senčar (predsedniško kandidatko zunajparlamentarne stranke Resni.ca) in skoraj vsi volivci Mihe Kordiša (predsedniškega kandidata stranke Levica).

Vir: Ninamedia, 27. do 29. oktober 2022, n=700

© Ninamedia

Anže Logarja pa naj bi po podatkih predvolilne napovedi Ninamedie poleg volivcev SDS podprli zgolj še volivci predsedniškega kandidata NSi Janeza Ciglerja Kralja (77,8 odstotka).

Anže Logarja pa naj bi po podatkih predvolilne napovedi Ninamedie poleg volivcev SDS podprli zgolj še volivci predsedniškega kandidata NSi Janeza Ciglerja Kralja (77,8 odstotka).

Meritev javnega mnenja je bila kombinacija telefonskega in spletnega anketiranja, in sicer na vzorcu 700 državljank in državljanov Slovenije. Vsem je bilo postavljeno vprašanje, koga bodo izbrali v drugem krogu volitev. Tistim, ki še niso bili prepričani, pa je bilo postavljeno še dodatno vprašanje: kdo izmed dveh kandidatov jim je vseeno najbližji, najbolj simpatičen. Na podlagi teh dveh vprašanj so nato oblikovali volilno napoved. Slednja se močno nagiba k temu, da bo nova predsednica republike Nataša Pirc Musar, kar pomeni, da bodo volivke in volivci Janezu Janši in njegovemu "neodvisnemu" kandidatu ponovno (kot že na referendumu o vodi ter na parlamentarnih volitvah) obrnili hrbet.

Vir: Ninamedia, 27. do 29. oktober 2022, n=700

© Ninamedia

Obenem pa so rezultati prvega kroga predsedniških volitev in volilna preračunavanja nakazali, da Logarju koristi nižja volilna udeležba. A ta bo (tudi) v drugem krogu po napovedih agencije Ninamedia razmeroma visoka oziroma 49,2-odstotna. Ob tem so raziskovalci javnega mnenja pripisali, da deklarirana napovedana volilna udeležba običajno sicer presega dejansko.

V prvem krogu je bila volilna udeležba nekoliko višja, saj je na voliščih svoj glas oddalo 51,27 odstotka volivk in volivcev.