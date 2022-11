Grožnja pred neznanim

travelnow.or.crylater / Unsplash

Spremembe so neizogibne – takšen je ustroj sveta. Kljub temu pa finančna in službena stabilnost tičita med desetimi najpomembnejšimi vrednotami ljudi po svetu. Ta podatek nam utegne namigniti, da je prav gospodarski sistem tisti, ki nam vztrajno vceplja težnjo držati se znanega. Še več, že od malega smo naučeni stvari sprejemati "takšne, kot so", sprememb pa nas je pogosto strah. Grožnja izgube, ki visi nad nami, je pač znatno močnejša kot potencial, da bomo po spremembi na boljšem.

"Nevarnost" življenjskih sprememb nas sili v poslušnost na številnih področjih: v strukturiranju svojih razmerij, prikimavanju vedno ostrejšim delovnim razmeram, sprejemanju osamljenih in neizpolnjenih življenj ... In ko nas vsakdan pušča izmozgane in tesnobne – kako bomo nabrali moči, da se tem silam zoperstavimo? Morda tako, da pričnemo osebno razumeti kot politično, iz svojih življenj olupimo plasti nepotrebne ubogljivosti in spremembe, ki jih v življenju iščemo, preprosto mikrodoziramo.

