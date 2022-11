»Če Logar izgubi volitve, ga bo Janša želel utišati«

IZJAVA DNEVA

"Če bi Logar izgubil na predsedniških volitvah, ampak ne s preveliko razliko, bi bil neka konkurenca Janši, ampak če je slednji v zadnjih letih v čem dober, je to umikanje konkurence. Če bi se znotraj stranke začela organizirati neka Logarjeva struja, ima Janša več kot dovolj prakse, da bi to strujo od znotraj razmontiral in jo umaknil. Leta 2024 bomo imeli evropske volitve in ne bi se zgodilo prvič, da bi se Janša znebil zanj problematičnega člana stranke in ga poslal v Bruselj. To je zelo realna možnost. Če Logar izgubi volitve, ne vidim kakšnih posebnih težav za Janšo, če bi ga želel utišati."

(Politični analitik in bloger Aljaž Pengov Bitenc o tem, da je v ospredju predsedniške tekme tudi odnos med Janezom Janšo in Anžetom Logarjem; via Večer)