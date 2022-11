»Kako sploh prideš v situacijo, da te lahko nagovori neki Hitler ali Mussolini?«

IZJAVA DNEVA

"Od nekdaj me zanima druga svetovna vojna in trideseta leta so bila zame vedno misterij. Kako sploh prideš v situacijo, da te lahko nagovori neki Hitler ali Mussolini? Potem pa se je zgodil naš čas in nekako razumem: te figure v bistvu zelo dobro nagovarjajo kolektivno podzavest, v tem so zmagovalci. Če jih poskušamo racionalno analizirati, vsakič trčimo z glavo v zid. Ne da se jih racionalno analizirati, ker kolektivno podzavest nagovarjajo v kodiranem, a učinkovitem jeziku. Pogosto me šokira, koliko ljudi s čisto lahkoto razume sporočila, ki jih sam ne – pa se imam za relativno inteligentnega človeka. Kar prihaja iz njihovih ust, se mi zdi očiten nesmisel, pa imajo kljub temu milijone zvestih sledilcev."

(Član glasbenega dua Silence Boris Benko o tem, da je problematično, kadar svojo dozo subverzivne inkoherentnosti in iracionalnosti iščemo pri politikih; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)