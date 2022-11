»Nika Kovač gre desnici bolj na živce, kot Kučan, Golobič, Bratušek in Šarec skupaj«

IZJAVA DNEVA

"Na nadaljnjo poglobitev temačnega gneva radikalne desnice je pred kratkim pokazal še drugi fizični napad na Niko Kovač v desetih dneh. Ti so mogoči, ker se desničarji zavedajo, da se mladi aktivisti ne vozijo v blindiranih beemvejih, pač pa uporabljajo javni potniški promet, prosto se gibljejo po mestu kot običajni državljani, ker so običajni državljani. Medtem ko je nekaznovan napad na vplivnega politika nemogoč, je napad na aktivista že skoraj preveč preprost. Da ne gre za izolirane napade radikaliziranih posameznikov, ampak za dejanja globoke mržnje dela družbe, je politična desnica urno potrdila s tem, ko je napade relativizirala in s tem legitimizirala. Da gre Nika Kovač desnici bolj na živce, kot ji gredo Milan Kučan, Gregor Golobič, Alenka Bratušek in Marjan Šarec skupaj, postaja bolj in bolj očitno z vsakim tvitom, ki ga objavi Janez Janša in se mora Anže Logar le še do 13. novembra zadrževati, nato pa ga lahko povšečka."

(Novinarka, literarna kritičarka in esejistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da je sovraštvo desničarjev, ki ga je deležen Inštitut 8. marec, še posebno njegova voditeljica Nika Kovač, v slovenskem političnem življenju izgred brez primerjave)