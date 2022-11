»Val nestrpnosti na desni kaj hitro lahko povzroči val nestrpnosti in nasilja na levi«

IZJAVA DNEVA

"Kulturna vojna spletne desnice v ZDA, ta pa je radikalna v smeri, v katero gre tudi Janševa 'alternativna' in skrajna desnica, je besede prevedla v dejanja že januarja lani. Pri nas se je to zgodilo z napadom na Niko Kovač, in, spet povejmo, poslej nič več ne bo, kot je bilo."

"Dogajanje zahteva družbeni odgovor. Fizična varnost ljudi pred podivjanci novega desnega gibanja je ustavno zapovedana in mora biti zagotovljena. Zato se zdi, da bodo tožilstva in pravosodje pri sovražnem govoru morali zaostriti standarde pregona. To je pomembno tudi zato, ker val nestrpnosti na desni kaj hitro lahko povzroči val nestrpnosti in nasilja na levi. Kam zaostrovanje takšnih razmer pelje, je slovenska zgodovina že izpričala."

(Novinar in kolumnist Janez Markeš o tem da mora upor proti trolom priti iz vseh smeri, od ljudi različnih prepričanj, levih in desnih, vernih in nevernih, tako ali drugače drugačnih, zato pa poenotenih v absolutni zahtevi, da psihičnega, fizičnega ali duhovnega nasilja ne bomo tolerirali; via Delova Sobotna priloga)