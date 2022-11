»SDS se v aktualnem sestavu državnega zbora vse bolj radikalizira«

IZJAVA DNEVA

"Da se stranka SDS v aktualnem sestavu državnega zbora vse bolj radikalizira, lahko sklepamo tudi po tem, da so v ospredje te politične skupine stopili Branko Grims, Zvone Černač in Žan Mahnič, ki s trdo retoriko in težko nadzorovano jezo stresajo srd v državnem zboru. Zanka, v katero se lahko zaplete nova politična garnitura, bi se lahko začela nevarno zategovati, če bodo sprejeli razumevanje politike kot boksarskega ringa, kjer se politiki, poslanci obdelujejo do onemoglosti. To je, zanimivo, zaznal tudi predsedniški kandidat in njihov poslanski kolega Anže Logar, in se navidezno distanciral od politike nokavta. Ring je namreč teren, kjer se zaslepljeni politiki Grimsovega kova, ki kot molitev drdrajo svojo resnico in jo podlagajo z zmanipuliranimi slikami na listih formata A3, najbolje počutijo."

(Novinar in kolumnist Zoran Potič o politiki nokavta; via Dnevnikov Objektiv)