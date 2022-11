»Ni ga človeka na desni, ki bi si upal Janšo kritizirati«

IZJAVA DNEVA

"Pri tem, kar počne Janša, je najbolj skrb vzbujajoče, da ne more odpreti ust, ne da bi komu grozil, nekoga žalil in izključeval, se nekomu posmehoval. In to počne že trideset let. Tako nastaja vzdušje splošne gonje in hujskaštva, In ni ga človeka na desni, ki bi si upal Janšo kritizirati. Tako postane hujskanje osnovni ton."

"Splača se mu zato, ker si s tem jemlje celoten javni diskurz za talca. Obenem pa ga to omejuje na procente, ki jih SDS na volitvah lahko doseže in ki jih s tem tipom javnega govora nikoli ne bo presegla. Ker to je vendarle ekstremizem. To ni univerzalizem. To niso stališča, ki bi nagovarjala skupnost. On nagovarja vedno samo svoje. Ki jim pretijo strašni sovragi. Takšni in drugačni. Osnovna fantazma desnice je vedno to, da drugi uživajo na naš račun. Parazitirajo. Ali nam grozijo. Samo teh tujkov bi se morali znebiti, pa bi že lahko zadihali s polnimi pljuči. Ampak teh tujkov je toliko, da je potrebna permanentna vojna. Cel politični prostor je treba organizirati kot permanentno vojno."

(Filozof Mladen Dolar o Janševi permanentni vojni; via Večerova priloga V soboto)