ZA nepristransko RTV Slovenija!

Glas ljudstva

Odkar so vodilne položaje na RTV Slovenija prevzeli simpatizerji in sodelavci stranke SDS, smo priča sistematični razgradnji našega najpomembnejšega javnega medija. RTV se zlorablja za politično propagando, ukinja se kakovostne oddaje, kritični novinarji in zaposleni so tarče groženj, ne preseneča pa niti potvarjanje dejstev.

Janša in njegovi lakaji se z referendumom trudijo preprečiti sprejem novega zakona o RTV Slovenija, ki prinaša neodvisno imenovanje programskega sveta, s tem pa avtonomno delovanje medijske hiše. A ker so med njimi tudi številni člani njenega vodstva, skrb zbuja pristransko in nekakovostno poročanje o kampanji ter spremembah, ki jih želi doseči vlada.

Zato podpiši peticijo, v kateri zahtevamo odstop direktorja RTV Slovenija Graha Whatmougha, direktorja TV Slovenija Urbanije in vseh, ki so bili na funkcije nastavljeni na podlagi politične pripadnosti, ne pa strokovnega znanja. 27. novembra pa se vidimo na voliščih, kjer se bomo borili tudi ZA nepristransko RTV!

