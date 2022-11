Branko Masleša / »Gre za Janševe namišljene očitke«

IZJAVA DNEVA

"O podrobnostih te tožbe ne bi želel razpravljati, saj me še vedno zavezuje kodeks sodniške etike, ne glede na to, da sem zdaj že v pokoju. Lahko pa rečem, da pričakujem jasno sporočilo, da se s takšnimi tožbami ne da ustrahovati sodnikov. Gre zgolj za poskus spodbujanja oportunistične drže sodnikov pri sojenju oziroma njihovo ustrahovanje in discipliniranje, če ne bodo sodili v skladu s pričakovanji."

"Lahko rečem le to, da gre za tožnikove projekcije in namišljene očitke, v bistvu za zamenjavo teze, česar v tem trenutku ne želim komentirati. Vsa stališča bomo predstavili na sojenju. Sem pa prepričan, da bodo te tendence ustrahovanja sodnikov ostale jalove."

(Nekdanji vrhovni sodnik Branko Masleša, ki se je prejšnji mesec upokojil (sodnik je bil 42 let, dobrih 22 let je bil na Vrhovnem sodišču, šest let je bil tudi predsednik sodišča), v intervjuju za 24ur.com o začetku sojenja zaradi absurdne odškodninske tožbe, ki jo je zoper sodnike in nekdanjo tožilko, zaradi zadeve Patria, vložil predsednik SDS Janez Janša)